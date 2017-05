l Giro d’Italia attraversa la Lombardia e il Servizio regionale Lombardo del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) partecipa per contribuire alla sicurezza nelle zone più impervie. Bormio e Tirano sono le tappe prescelte per la nostra provincia. I tecnici del Soccorso alpino seguiranno la carovana nelle tappe di montagna: domani in Valtellina saranno due, per garantire la sicurezza sui passi dello Stelvio e del Mortirolo. I tecnici del CNSAS Lombardo saranno presenti nei punti cruciali, con una presenza immediata in caso di intervento.

