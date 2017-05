L’Adda sarà protagonista nel fine settimana alle porte con il Campionato Italiano di Canoa e Kayak Fick 2017. Saranno presenti oltre 15 squadre provenienti da tutta Italia; decine di atleti, ad oggi un’ottantina, pronti a sfidarsi su 400 metri di fiume famosi in tutto il mondo. Per il pubblico l’appuntamento è a partire dalle ore 9 – sia sabato che domenica – con le prove ufficiali a Boffetto: il villaggio della canoa sarà animato per tutto il weekend dal ristoro della pro Loco – che cura anche la cena aperta a tutti in programma sabato sera al Punto Verde di Piateda a partire dalle 19.30.

