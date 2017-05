Tutto pronto per il Melloblocco, che si svolgerà in Val Masino e Val di Mello dall'11 al 14 maggio, qualche nuova anteprima sul grande raduno internazionale di bouldering. Oltre al Campionato italiano Boulder organizzato da Fasi con la collaborazione del Comitato Regionale Lombardia, che porterà in Valtellina il 12 e 13 maggio i migliori atleti del panorama boulder italiano, tutto il programma è online e sono veramente tante le serate a cui assistere, tra cui in particolare quelle con Rolando Larcher, Robert Jasper e Stefano Ghisolfi. Da non perdere inoltre venerdì 12 maggio, alle ore 20:30, la proiezione del documentario di Sondrio Festival "Foreste primordiali: storia di una resurrezione", in collaborazione con Ersaf.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale