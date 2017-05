In occasione dello svolgimento della manifestazione ciclistica denominata 100° Giro d’Italia, il Prefetto di Sondrio con apposite ordinanze, ha disposto la regolamentazione della viabilità con conseguente chiusura delle strade con le modalità sottoindicate: 16^ tappa Rovetta / Bormio del 23 maggio 2017 Tratto Passo della Foppa (Mortirolo) limite provincia – Bivio Grosio località San Matteo dalle ore 00.00 chiusura totale; Tratto Bivio località San Matteo – incrocio Grosio Vernuga S.P. 27 dalle ore 08.00 chiusura totale; Tratto incrocio Grosio Vernuga S.P. 27 – S.P. 27 Le Prese dalle ore 12.30 nel senso contrario alla corsa (dalle ore 12.40 chiusura totale); Tratto S.P. 27 Le Prese – Cepina – S.P. 27 località Capitania innesto nuova rotonda di Bormio dalle ore 12.50 nel senso contrario alla corsa (dalle ore 13.00 chiusura totale); Tratto nuova rotonda di Bormio – Bormio Centro – Bormio Bagni Vecchi dalle ore 13.00 nel senso contrario alla corsa (dalle ore 13.15 chiusura totale); Tratto Bormio Bagni Vecchi – Passo Stelvio dalle ore 00.00 in entrambi i sensi di marcia per tutto il tempo che sarà necessario al doppio passaggio della corsa; Tratto Bormio Bagni Vecchi – Bormio Arrivo dalle ore 16.00 nel senso contrario alla corsa (dalle ore 16.10 chiusura totale); 17^ tappa Tirano / Canazei del 24 maggio 2017 Tratto Tirano S.S. 38 Villaggio partenza Giro d’Italia – Madonna di Tirano – Rotonda di Via Sondrio – Via Polveriera – Viale dell’Artigianato – Via Lungo Adda V Alpini – Via Lungo Adda IV Novembre – incrocio con S.P. 25 Stazzona dalle ore 10.55 chiusura totale; Tratto incrocio S.P. 24 con S.P. 25 Stazzona – incrocio S.P. 25 con S.S. 39 dell’Aprica dalle ore 11.00 nel senso contrario alla corsa (dalle ore 11.10 chiusura totale); Tratto S.S.39 incrocio S.P. 25 – S.S. 39 Passo dell’Aprica limite provincia dalle ore 11.00 nel senso contrario alla corsa (dalle ore 11.15 chiusura totale);

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale