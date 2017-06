Il bike park locale riaprirà i battenti a tutti gli amanti della due ruote in discesa a partire dal 1 luglio. Il gravity park Bormio Bike promette grandi novità per la stagione estiva 2017 ed il suo team di trail builder è già al lavoro. Dalla prima pista di DH, inaugurata nel 2014, il bike park si è trasformato in modo impressionante nel corso degli anni. Oggi il park vanta sette piste da downhill che sfidano la forza di gravità. Gli impianti di Bormio saranno aperti per 71 giorni complessivi di riding: dal 1 luglio al 3 settembre e nei weekend 9/10, 16/17 e 23/24 settembre.

