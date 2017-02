Terza gara stagionale all’Aprica per i Master Old Stars in attesa dei due superG di Chiesa. Sul Palabione si sono già disputate tre delle 15 gare del calendario, nelle quali il “giocatore in casa” Marco Plona ha chiuso sempre con il miglior tempo assoluto. Le classifiche: Dame C5: 1. Anna Fabretto/ Dame C4: 1. Graziella Carrara/Dame C3: 1. Simona Carrara./Dame C2: 1. P.Angela Fumagalli. Master Super 85: Roberto Cantù/Super 80: 1. Luigi Amigoni/Super 75: 1. Luigi Traini/Super 70: 1. Roberto Fumasoni./Super 65: 1. Giorgio Curtoni/Super 60: 1. Mario Sabbadini./Super 55: 1. Sergio Orio./Super 50: 1. Marco Plona.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale