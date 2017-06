Per inaugurare la nuova stagione dell’AltoLario Marine Center di Colico, Nausika Yacht ha organizzato per sabato 3 giugno, “A big day out“: una giornata aperta al pubblico con la possibilità di testare le imbarcazioni, in particolare quelle destinate alla nuova attività di noleggio da 40HP a 700HP. La giornata proporrà un evento con musica e attrazioni, fra le quali le esibizioni sulla pista kart allestita da Lario Motorsport per l’occasione.

