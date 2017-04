Più del 3 per cento del Pil in ricerca e innovazione (circa 10,5 miliardi di euro). E’ questa l’«esclusiva» europea tutta lombarda di cui l’assessore Luca Del Gobbo regionale all'Università, Ricerca e Open innovation, non nasconde certo la propria soddisfazione. Una realtà che fa sorridere non poco le imprese lombarde che hanno deciso di investire in ricerca e innovazione. Salgono infatti da 40 a 100 i milioni di euro che la Giunta regionale lombarda metterà a disposizione dei circa 30 migliori progetti che hanno partecipato ad una “call pubblica”.

L'annuncio è stato dato dall'assessore stesso durante il workshop Lombardia e Ricerca che ha riunito a Palazzo Lombardia oltre 800 esperti del settore.

Lo scorso anno la Regione ha contribuito allo sviluppo dell'innovazione digitale nelle città coinvolgendo ben 13 direzioni regionali che hanno dato vita a 70 iniziative tra loro complementari. «La Cabina di regia - ha voluto precisare Del Gobbo - dovrà governare tutte queste iniziative attraverso un Programma Strategico triennale: un documento che indicherà obiettivi, tempi entro cui realizzarli e risorse certe da destinare ad ogni politica che potenzia ricerca e innovazione sui nostri territori».

«Grazie ai 60 milioni che siamo riusciti a recuperare - ha spiegato ancora l’assessore - potremo finanziare almeno altri 18 progetti oltre ai 12 già selezionati. Sono arrivate proposte davvero interessanti che impatteranno molto positivamente sulla vita dei cittadini. Per cui abbiamo provato e siamo riusciti a recuperare altri fondi».

