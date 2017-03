Boccata d’ossigeno per i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco. Sono stati infatti messi a disposizione 500mila euro per acquistare nuovi mezzi e dotazioni tecniche, con l’obiettivo di migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti della Lombardia. Ulteriori 150 mila euro saranno destinati alla formazione. E’ quanto prevede la legge (relatore Luca Marsico, Forza Italia) a sostegno e per la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari dei VV.F. (1600 uomini dislocati in 70 caserme), approvata dal Consiglio regionale, che ha aumentato lo stanziamento in sede di approvazione della norma finanziaria (portando da 100 a 500mila euro le risorse per l’acquisizione di mezzi). I fondi saranno assegnati attraverso specifici bandi.

