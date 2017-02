Mozioni approvate in Consiglio regionale, presentate da Lega Nord e Pd, sul trasporto pubblico locale. A conclusione del dibattito le due interpellanze sono state unificate. Con quest’ultima viene invitata Giunta, e assessore ai Trasporti, ad assumere tutte le iniziative per scongiurare qualsiasi taglio al trasporto pubblico locale attivandosi nel contempo con il Governo per riottenere risorse a finanziamenti statali in particolare per il territorio di Monza e Brianza.

Sempre in Consiglio Regionale è stato approvato anche un importante progetto di legge che prevede l’impiego delle telecamere nelle Residenze Sanitarie Assistenziali lombarde per prevenire e contrastare furti e maltrattamenti. Il progetto di legge di cui è relatrice Elisabetta Fatuzzo (Partito Pensionati), è stato approvato in Commissione Sanità, dopo essere stato sottoscritto anche da tutti gli altri capigruppo di maggioranza: hanno votato a favore anche Partito Democratico e Patto Civico, astenuti i rappresentanti del M5Stelle. A tutela della privacy, le immagini raccolte saranno criptate e l’accesso alle registrazioni sarà possibile solo su autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente.

