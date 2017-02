Al via un ciclo di eventi su tutto il territorio nazionale nelle farmacie più attente alla salute orale. Il road show Mentadent Farmatour partirà dalla farmacia Ambreck di Milano il 3 febbraio. Già ufficializzate le altre due date: il 16 febbraio a Barlassina, nella farmacia alla Madonna del vice presidente di Federfarma Lombardia, Paolo Vintani, e il 24 febbraio a Genova, nella farmacia Pedrini. Ideatrice e madrina del progetto è Susanna Messaggio.

L’iniziativa segna il ritorno del brand oral care Mentadent Professional con Clorexidina di Unilever nel canale farmaceutico. Mentadent, brand leader nell’igiene orale - che da anni si prende cura del sorriso degli italiani - dedica queste giornate alla salute orale coinvolgendo in maniera attiva la figura del farmacista. Ad ogni evento presenzierà un’igienista dentale disponibile a rispondere a domande e necessità della clientela, un medico-dentista e dei personaggi dello spettacolo per portare la loro testimonianza.

La farmacia è oggi al centro di un profondo processo evolutivo caratterizzato da una crescente competizione che stimola e richiede nuovi modelli. Anche manageriali. L’Italia è quindicesima in classifica per numero di farmacie in rapporto agli abitanti. Ce ne sono 29,55 ogni 100mila abitanti. L’Italia è anche il Paese europeo in cui ci sono più farmacisti: sono 70.300 contro i 55.454 della Francia che è seconda. Il dato mette in evidenza la capillarità del servizio. E le aziende hanno compreso l’importanza di fare networking con i territori e di dedicare incontri a tema.

«La farmacia moderna è sui pazienti. La missione professionale è quella di aiutare a massimizzare i risultati di cura dei pazienti, aiutare le persone sane a preservare la loro salute in ogni fase della vita e, in ultima analisi - spiega Susanna Messaggio - migliorare la qualità della vita dei cittadini».

