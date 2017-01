Come ogni anno, in questo periodo le diverse associazioni di consumatori ci rovinano le feste raccontando di come aumenteranno i costi dei diversi servizi, a fronte delle entrate delle famiglie che, invece, sono evidentemente in calo. Quest'anno il conto parla chiaro e spaventa più di sempre: quasi mille euro in più. Si calcolano degli incrementi di spesa di questo livello: 39 euro in più per le tariffe autostradali, 78 per i trasporti, 23 per l'acqua, 14 per le tariffe postali, 48 euro invece per le tariffe di luce e gas. I consumatori prevedono anche aumenti che vanno dai 161 ai 193 euro per le spese alimentari che andrà a riflettersi anche sulla ristorazione, con rincari che potrebbero arrivare addirittura al 28 per cento. Le associazioni parlano addirittura, in caso di ripresa dell'inflazione, di un incremento di 302 euro a famiglia per l'aumento della spesa al dettaglio. Uno scenario apocalittico, insomma. Non c'è governo che tenga. Perché anche questa volta a far tornare i conti dovrà pensarci il buonsenso delle nostre massaie, quello che ha già salvato i più occasioni l'Italia dallo sprofondare nella crisi più cupa. In mancanza di politici con gli attributi, sono le donne che si occupano della dispensa l'unica vera risorsa del nostro Paese.

