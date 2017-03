La nuova Classe E 4MATIC All-Terrain debutta in Valtellina sabato 18 e domenica 19 marzo.

Dopo l’anteprima di mercoledì scorso, che ha già richiamato oltre 300 persone nella concessionaria Autotorino Mercedes-Benz di Castione Andevenno, che per l’occasione ha ospitato il Seminar “Centodieci è Progresso” di Giancarlo Orsini, in collaborazione con Mediolanum Sondrio, ora ci si prepara ad un weekend a porte aperte in cui protagonista indiscussa nello showroom sarà Classe E 4MATIC All-Terrain.

“Mai prima d’ora la Classe E era stata così versatile come la 4MATIC All-Terrain. Il nuovo modello coniuga un look incisivo in stile SUV con l’intelligente abitabilità di una Station Wagon. A questo si aggiungono innovazioni legate alla sicurezza e i rivoluzionari interni della Classe E, introducendo un assetto inedito e molto sfruttabile, anche e soprattutto sui nostri territori” così Roberto Spini, Responsabile della concessionaria Autotorino, accoglie con entusiasmo l’ultima nata sotto la Stella di Stoccarda.

Equipaggiata di serie con trazione integrale 4MATIC e sospensioni pneumatiche multicamere AIR BODY CONTROL che permettono una maggiore altezza libera dal suolo, Classe E 4MATIC All-Terrain è infatti una vettura eclettica che si presta a tanti impieghi: strade di campagna, famiglia e tempo libero.

Gli elementi di design d’ispirazione offroad conferiscono alla All-Terrain un aspetto poderoso e robusto e la distinguono dalla classica versione Station Wagon. Dinamismo ed eleganza moderna si fondono con l’autorevolezza di uno status symbol e seguono il linguaggio formale contemporaneo. La All-Terrain è espressione di quella limpida sensualità che costituisce la filosofia di design Mercedes-Benz e definisce il concetto di eleganza moderna.

La All-Terrain si presenta al lancio nella versione E 220 d 4MATIC (143 kW/194 CV) con motore diesel a quattro cilindri di nuovo sviluppo, che sarà seguito a breve da una variante a sei cilindri, entrambe equipaggiate di serie con il nuovo cambio automatico a nove marce 9G-TRONIC.

Sabato 18 e domenica 19 marzo sarà così l’occasione per vedere e provare in prima persona con Autotorino la nuova Mercedes-Benz Classe E 4MATIC All-Terrain.

