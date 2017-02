Sabato 25 e domenica 26 febbraio la concessionaria Kia Autotorino di Cosio Valtellino sarà aperta per il battesimo della Nuova Kia Rio. Partecipare al suo debutto permetterà di incontrare in prima persona la nuova compatta di Casa Kia, per scoprirla, provarla, o addirittura vincerne una!

Con questo lancio, il salone Autotorino riconferma la freschezza della sua offerta, che si articola su gamme estremamente rinnovate, innovative e vantaggiose.

Il concorso a premi “Una Settimana da Rio” festeggia il lancio della nuova berlina compatta Kia, permettendo di vincerne addirittura una. Dal 25 febbraio al 3 marzo, mette in palio 7 Kia Rio 1.2 Active (una al giorno), 70 voucher Trony del valore di 500€ e 350 buoni LaFeltrinelli da 20€.

Partecipare e vincere è semplice: dal 20 febbraio al 3 marzo attraverso il sito kia.com è possibile iscriversi nella sezione dedicata al concorso; a registrazione ultimata, verrà inviato un codice segreto, da conservare con cura. Da sabato 25 febbraio, e sino al 3 marzo, ci si dovrà recare in una concessionaria Kia per verificare con i consulenti del marchio se il codice ricevuto sia vincente. Una buona occasione in più per scoprire con Autotorino le doti vincenti dell’ultima nata della gamma coreana: la Nuova Kia Rio.

Nel segmento delle berline compatte, la Nuova Kia Rio si impone come una scelta di qualità, elevando ancor di più gli apprezzati standard della precedente generazione che va a sostituire.

Completamente rinnovata, a partire dalle linee scolpite, l’abitacolo è più spazioso e include nuove dotazioni tecnologiche, aprendosi ad una grande versatilità del suo spazio di carico: riafferma così il piacere di una vettura sicura e dinamica da guidare e da vivere ogni giorno.

La nuova Kia Rio è più connessa che mai, presentando un navigatore “floating” di nuova concezione, dallo schermo touch da 5’’ ad alta risoluzione, completamente integrato con lo smartphone, sia Android, sia Apple. Ed ogni viaggio sarà all’insegna della sicurezza, grazie alle dotazioni di ausilio alla guida e di prevenzione, e della tranquillità, grazie all’esclusiva garanzia di 7 anni/150.000 km (illimitata fino a 3 anni; 150.000 km da 4 anni in poi): una garanzia che non solo offre molto di più degli altri, ma che dimostra la fiducia di Kia verso ogni esemplare consegnato. In più, se in questo periodo garantito ci fosse l’intenzione di venderla, la garanzia è completamente trasferibile al futuro proprietario, a tutto vantaggio del valore della vettura.

