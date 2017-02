Come accade per ogni Cliente, anche oggi in Autotorino inizia un viaggio speciale. È quello di Michele Boscacci, scialpinista valtellinese, classe 1990, che ha trasformato le montagne di tutto il mondo nel teatro della sua folgorante affermazione sportiva: è infatti il Vincitore della Coppa del mondo 2016 ISMF, Campione Europeo in carica, Campione Italiano 2017 specialità Vertical, e vincitore del circuito La Grande Course, che racchiude le grandi classiche dello scialpinismo internazionale.

La consegna della vettura che Boscacci guiderà verso i suoi prossimi appuntamenti agonistici, tenutasi presso la Sede Autotorino di Cosio Valtellino, segna l’inizio della condivisione del percorso sportivo del giovane campione di scialpinismo con il Gruppo Autotorino e Jeep, che lo accompagneranno lungo le sue trasferte e tutti i suoi traguardi della stagione, con una Jeep Renegade personalizzata per l’occasione.

La passione per lo sport, per la sfida e per la ricerca della strada più emozionante verso la libertà hanno fatto nascere un’immediata intesa tra Michele Boscacci, il Gruppo Autotorino e il Marchio Jeep. I viaggi di Michele Boscacci verso gare, allenamenti e momenti di vita quotidiana avranno così un compagno in più, Jeep Renegade, nonché il supporto e l’affetto di tutta la grande Squadra di Autotorino.

Inoltre, i fan e i follower dei canali social del Gruppo Autotorino, potranno seguire da vicino la vita sportiva di Michele Boscacci, tifando per lui e scoprendo l’appassionante mondo dello scialpinismo, disciplina che si sta sempre più affermando nell’attenzione degli sportivi e degli amatori, fatto di tanta fatica, ma anche di paesaggi ed ambienti alpini incontaminati, capaci di ripagare il fisico e l’animo ad ogni sguardo.

