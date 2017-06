Il cliente che entra in Porsche non sceglie solo una vettura unica ed esclusiva, perfetto mix tra prestazioni ed eleganza, ma anche un mondo di servizi su misura, pensati per rispondere a ogni necessità tecnico/pratica e per esaudire ogni desiderio.

«Chi sceglie Centro Porsche Como trova in sede una grande famiglia di appassionati che, con professionalità e attenzione, si preoccupa di seguire il cliente fin dal momento della guida all’acquisto presentando con dovizia di particolari ogni modello nello show-room e illustrando l’ampia varietà di dotazioni disponibili - spiega Luca Pettine, consulente vendite - A richiesta il nostro staff può recarsi a domicilio, per esempio a casa o in azienda, con il modello desiderato per permettere all’interessato di effettuare il test-drive, definire i particolari dell’accordo ed, eventualmente, firmare il contratto. Operiamo nelle province di Como, Lecco e Sondrio: per noi è un piacere andare a trovare personalmente chi condivide il nostro stesso amore per Porsche».

Pettine spiega che ogni vettura può essere personalizzata fin nel più piccolo dettaglio: «Due le linee messe a punto dalla casa tedesca - riprende - Individual ed Exclusive sono entrambe fondamentali e sinergiche per definire i contenuti tecnologici ed estetici della propria nuova Porsche. Con Individual si scelgono gli equipaggiamenti tecnologici più importanti (per esempio i fari led, il sistema di navigazione e infotainment, ecc.), mentre Exclusive si spinge fino alla definizione delle cuciture a rilievo fatte a mano sui sedili e sul cruscotto, del colore delle cinture di sicurezza, di quello dei cerchioni e persino delle caratteristiche del logo Porsche impresso sui poggiatesta: tanti piccoli dettagli che, messi in fila uno per uno, rendono ogni vettura che esce dalla nostra concessionaria diversa dall’altra, cucita addosso al suo proprietario come se fosse un vestito su misura».

I tempi di consegna sono uno dei veri fiori all’occhiello di Centro Porsche Como: «Abbiamo perfezionato il nostro servizio al punto che oggi, qualora necessario, possiamo consegnare una vettura nel giro di quattro giorni lavorativi: un risultato straordinario se si considera che di solito sono necessari dai 10 ai 15 giorni con le auto disponibili in concessionaria».

Una volta in possesso della propria vettura il rapporto con il cliente entra nella fase del post-vendita: «Tra le altre cose, quando si avvicina il momento del tagliando possiamo effettuare il servizio di presa e consegna a domicilio dell’automobile. Periodicamente, inoltre, organizziamo eventi come il Service Clinic con il quale, anche nelle giornate di sabato, invitiamo i possessori di una Porsche a passare in autofficina per un controllo.

Lo facciamo soprattutto in occasione dei cambi di stagione: accogliamo il cliente, lo facciamo accomodare al buffet (colazione o aperitivo, a seconda dell’ora) e nel frattempo ci prendiamo cura della sua vettura verificando gratuitamente che tutto sia in regola».

Impossibile, a questo punto, non fare riferimento all’usato: «Disponiamo di un ampio parco di modelli che vendiamo con garanzia Porsche Approved. Rispetto ad altre case,la fabbrica garantisce la qualità costruttiva delle proprie vetture fino al quindicesimo anno, beneficio al quale sono ammessi solo i modelli per i quali si attua manutenzione regolare e certificata Porsche.

In caso di incidente, infine, possiamo occuparci noi di tutto, ricorrendo, in caso di necessità, a una carrozzeria certificata, l’unica in grado di effettuare interventi senza far decadere la garanzia».

Infine, chiediamo a Luca Pettine in quale direzione stia evolvendo il futuro del prestigioso brand tedesco: «Porsche sta progressivamente maturando una maggiore coscienza ecologica provvedendo al downsizing delle cilindrate 3.8 e 3.4 litri a 3.0 litri biturbo. questo propulsore migliora le performance riducendo le emissioni. Sta inoltre sviluppando il progetto Mission E che porterà ben presto al lancio sul mercato di una berlina 100% elettrica. Sempre più ampia anche la gamma ibrida che ha debuttato già nel 2010 e 2011 su Cayenne, Panamera e sulla supersportiva 918. Quest’anno la Turbo S versione ibrida sarà al top sommando alle performance del motore benzina quelle del propulsore elettrico».

Rispetto ambientale, prestazioni inarrivabili, comfort senza uguali e dettagli estetici esclusivi: quattro buone ragioni per innamorarsi di Porsche.

