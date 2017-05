Una partecipazione maggiore rispetto al passato, la presentazione di un nuovo modello e una speciale anticipazione sul prossimo settembre: la quarta edizione della Coppa Motori Sondrio, andata in scena la scorsa domenica, è stata un grande successo. Al Valtellina Golf Club di Caiolo si è svolto il tradizionale appuntamento sponsorizzato da Motori Sondrio, concessionaria esclusiva Land Rover e Range Rover per la provincia.

Ai nastri di partenza (shot-gun) ben novanta partecipanti, divisi in gruppi da quattro, tutti omaggiati con prodotti esclusivi Land Rover. L’occasione è stata sfruttata da Motori Sondrio per esporre i modelli Range Rover Evoque Convertibile, Range Rover Sport, Land Rover Discovery Sport, Jaguar F-Pace e soprattutto la Nuova Discovery, vettura che prende il posto della Discovery 4.

L’auto presenta nuovi livelli di raffinatezza che si fondono con forme e funzionalità per creare un veicolo fra i più accattivanti mai visti. Il design degli esterni riprende quello di Discovery e lo riadatta in modo rivoluzionario per la nuova generazione. Troviamo poi un’eccellente cura dei dettagli, con l’utilizzo di solide linee orizzontali e verticali collegate alla plancia principale. Inoltre l’utilizzo di materiale come pelle di ottima qualità e inserti in legno e metallo, uniti alla maestria artigianale e alla precisione, crea uno spazio elegante e contemporaneo. L’innovazione si rispecchia, oltre che nell’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, nell’avanzata linea completa di motori diesel e benzina che assicura grande efficienza dei consumi: il motore 2.0 Ingenium è il primo diesel a 4 cilindri ad essere utilizzato in una Land Rover a piene dimensioni. Infine c’è il peso: la nuova versione è 480 kg più leggera rispetto alla precedente.

E non è finita qui! Motori Sondrio ha anticipato l’uscita a settembre di un nuovo modello, la Range Rover Velar, che si inserirà fra Evoque e Range Rover Sport, coprendo un nuovo segmento di mercato. Le anteprime nazionali hanno avuto un grande successo di pubblico e di critica, generando altissime aspettative per la nuova, attesissima, vettura.

Per informazioni consultare www.motorisondrio.it, la pagina Facebook «Motori Sondrio Land Rover», chiamare lo 0342.358261, scrivere a info@motorisondrio.it o recarsi a Castione Andevenno, in via Vanoni 57.

