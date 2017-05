La prima agenzia funeraria per animali da compagnia in provincia di Sondrio: stiamo parlando de La Fenice, realtà nata nel 2016 e capace di garantire il ritiro delle spoglie e del loro trasporto al tempio crematorio, oltre che una serie di servizi. L’impresa di Caiolo si occupa quindi dell’espletamento delle pratiche burocratiche e della cerimonia funebre, inoltre offre la possibilità di avvalersi di un deposito delle urne o di ritirare le ceneri del caro animale. Sullo sfondo c’è una caratteristica importantissima, ossia il massimo rispetto del dolore di chi ha subito una perdita, oltre che ovviamente quello dello stesso animale e il trattamento etico della salma. L’attività principale de La Fenice si può riassumere con cinque step: si comincia con il contatto (dove un operatore telefonico risponderà con cortesia e senza alcun impegno), poi si passa al ritiro della salma eseguito da personale qualificato, seguito dalla cerimonia di commiato svolta entra 24/48 ore dalla prenotazione e dall’ultimo saluto nella sede de La Fenice, dotata di un ambiente dedicato, realizzato con cura pensando alla famiglia del fedele amico scomparso. Infine, per chi se la sente di assistere all’inserimento della salma nel crematorio è possibile farlo, quindi al termine del procedimento le ceneri saranno consegnate all’interno di un’urna scelta proprio dal cliente. Perché rivolgersi all’attività di Simone De Capitani? La perdita di un animale domestico è sempre un momento di profonda tristezza e di conseguenza ci mette di fonte a problematiche di tipo pratico relative alla gestione della salma. Proprio per questo esiste La Fenice, attiva 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, ideata e strutturata per aiutare i proprietari sollevandoli da ogni incombenza.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito lafenicecremazione.it, la pagina Facebook «La Fenice Cremazione», scrivere a info@lafenicecremazione.it, chiamare il 392.4613681 o il 348.2821009, oppure recarsi al tempio crematorio di Caiolo, in via Valeriana.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale