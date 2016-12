Qualità dei prodotti e professionalità in un clima familiare sono gli ingredienti vincenti del Ristorante Biffi. Il locale storico, da tre anni nelle mani premurose di Michela Barella, offre un’esperienza culinaria varia e ricca, come l’esperienza del suo cuoco, specializzato nella cucina tipica valtellinese, ma anche nella cottura del pesce lacustre e anche di quello di mare. Particolarmente apprezzate dai clienti le tartare al tavolo, lasciando intatta tutta la bontà del pesce sempre fresco, ma anche i deliziosi risotti.

«Ci rendiamo anche disponibili a procurare pesce fresco su ordinazione» rivela la titolare. E per accontentare proprio tutti i palati, la cucina prepara anche la pizza, classica, ad impasto leggero e digeribile, composta da ingredienti di provenienza controllata con rigore. Sciatt e pizzoccheri e i taroz resi originali da una rivisitazione, sono alcune delle specialità dell’offerta più tradizionale. Gli ambienti moderni, rinfrescati in parte da una recente ristrutturazione, riportano lo stile storico del ristorante che da oltre 60 anni porta il nome «Biffi». Una gestione non proprio accurata ne aveva oscurato le potenzialità, lasciando fallire il locale, ma la freschezza della nuova proprietà gli ha ridato smalto e vitalità, grazie anche alle tante iniziative organizzate: le serate a tema, come quella Giro Pizza e Karaoke o le serate a menù fisso, come quello di fiorentina che comprende antipasto, fiorentina e vino a soli 24 euro. Le sale sono ampie e contano 240 posti a sedere e consentono, quindi, a tutti gli interessati di prendere parte agli eventi. Mentre le due terrazze, una con vista sulla piazza principale di Sorico, dove si trova il ristorante, e una con una incantevole visuale sul lago, vengono sfruttate principalmente nelle stagioni più calde.

Nel suo lavoro, la titolare, mette tutto il suo impegno: «Cerco di offrire il miglior servizio possibile: professionale e familiare allo stesso tempo, presentando una cucina a base di prodotti di qualità». E’ questo il suo spirito. Il locale, anche bar, è dotato di un ampio parcheggio sia anteriore che posteriore e la prenotazione è sempre apprezzata.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale