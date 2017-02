Paolo Moiola, nella sua lunga esperienza da commerciante (già il suo bisnonno aveva un negozio di alimentari a Madesimo) ha imparato a dare ascolto alle richieste dei propri clienti.

«L’offerta che cerchiamo di dare nei nostri negozi – spiega Moiola – non è data da logiche di mercato o da fornitori che agendo sui prezzi ci invogliano a vendere i loro prodotti. Bensì, è il prodotto di una selezione di fornitori che garantiscono un alto standard di qualità e di una ricerca continua di eccellenze del territorio a “km zero” che non solo danno la possibilità a turisti e abitanti di godere delle prelibatezze offerte dalla nostra terra, ma aiutano anche gli imprenditori e l’economia locale a crescere. Soprattutto, però, la nostra offerta è il prodotto di un’attenzione particolare a quelle che sono le esigenze dei clienti, con i quali abbiamo la fortuna di avere un rapporto diretto, data la familiarità dei nostri piccoli negozi di paese. In questi ambienti dove ci si saluta tutti per nome, infatti, il cliente è più propenso a dare indicazioni o a fare richieste, anche a criticare a volte, e il risultato è un’offerta dinamica che si adatta e riadatta continuamente alle diverse necessità. In quest’ottica è nato il reparto dei prodotti biologici in tutti i supermercati Moiola».

Rosangela Mottini – per tutti i suoi clienti semplicemente “La Rosi” – è responsabile del punto vendita di Chiavenna e insieme a lei è nato e si è sviluppato il “progetto prodotti biologici” nei supermercati Grandì.

«Abbiamo cominciato circa 3 anni fa, quando, grazie alla richiesta di alcuni clienti più “attenti”, abbiamo provato a destinare un metro di scaffale a dei prodotti alimentari certificati biologici. Nel giro di poche settimane, grazie alla richiesta crescente da parte di sempre più clienti, siamo passati da un metro a uno scaffale intero, allargando l’offerta non più solo a prodotti biologici ma anche aggiungendo prodotti per chi soffre di intolleranze alimentari (senza glutine, senza lattosio, senza lievito, senza zucchero).

Ora dopo tre anni di ricerca continua per la soddisfazione dei clienti, abbiamo un’intera corsia dedicata a questo tipo di alimenti. Nei supermercati Moiola si possono ora trovare prodotti certificati senza glutine, barrette per sportivi attenti alla provenienza degli ingredienti e all’apporto energetico degli stessi, vini ottenuti da uve biologiche, olio italiano da olive italiane biologiche, alimenti per vegani, oppure dietetici, materie prime come farine particolari (miglio, orzo, farro, riso) accanto alle più tradizionali farine di segale, mais, castagne; l’offerta si completa anche con prodotti per la pulizia rispettosi dell’ambiente e molto altro.

Questa gran quantità di assortimento, soddisfa appieno le richieste di una clientela attenta al benessere, alla qualità, alla cura dell’ambiente e curiosa di proposte non comuni. Abbiamo infatti molti prodotti che nella grande distribuzione non si trovano, proprio perché l’attenzione che diamo alla scelta dei fornitori punta principalmente alla scelta dei prodotti che siano naturalmente certificati dagli enti preposti a tali controlli, ma soprattutto BUONI al gusto! Per esempio, avete mai sentito parlare del Kouzo? Della quinoa? Della farina di chia? Li potete trovare nei nostri negozi!

Questo è proprio quello che rende il nostro reparto Biologico molto apprezzato dai nostri clienti: la possibilità di trovare prodotti non facilmente reperibili, la possibilità e la facilità di ordinarli nel caso non fossero già presenti nell’assortimento, l’attenzione che dedichiamo anche a chi ha esigenze particolari per problemi di allergie».

«Stiamo investendo molto su questo reparto – prosegue Paolo Moiola - perché ci rendiamo conto che non è una moda passeggera, come molti sostengono, ma è il frutto di una clientela sempre più informata e attenta a quello che mangia. Una clientela che ha capito bene l’importanza di mangiare sano, dato che i prodotti biologici sono certificati tali perché privi di additivi chimici e un’alimentazione basata su questi alimenti espone i consumatori ad assumere una minore quantità di pesticidi, che rendono i batteri più resistenti ai farmaci. L’alimento bio non solo rispetta l’ambiente, proteggendo e garantendo tutta la filiera di produzione, ma è garanzia per la salute».

Dopotutto, come diceva il filosofo Feuerbach circa due secoli fa, «Noi siamo ciò che mangiamo».

