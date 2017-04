A giugno 2019 terminerà il Servizio di Tutela, AEVV Energie propone ai propri clienti così come a chi sceglierà per la prima volta di avvalersi di AEVV Energie un trattamento trasparente e chiaro. In Italia, infatti, è in corso un profondo cambiamento del mercato dell’energia. A breve si passerà da un Servizio di Tutela a prezzi controllati dallo Stato e con importanti garanzie a favore del cliente a un Mercato Libero.

In che cosa si tradurrà il Mercato Libero per l’utente?

Fondamentalmente il cliente dovrà scegliere fra un elevato numero di venditori il proprio fornitore. Come a dire, in un dedalo di strade si dovrà trovare quella giusta in termini di costi e garanzie ma soprattutto, a nostro avviso, di qualità del servizio. Non sarà possibile non scegliere: chi non lo farà sarà comunque assegnato a un fornitore che, siamo certi, avrà prezzi più alti di quelli che si troveranno sul mercato. Una situazione molto complessa caratterizzata dalla costituzione di numerose società di vendita con l’ovvia conseguenza di ingenerare molta confusione fra i clienti. AEVV Energie, da sempre - da oltre un secolo in questo settore - intende proporsi come punto di riferimento, come porto sicuro e affidabile. Uno dei suoi principi fondanti, infatti, è quello della trasparenza nei confronti del cliente. AEVV Energie è un’azienda solida, seria e affidabile. AEVV Energie è la società di vendita di energia elettrica e gas metano dello storico gruppo AEVV di Sondrio, nato agli inizi del 1900 in Valtellina. AEVV non è solo energia, luce e gas, è soprattutto attenzione alle persone. Promettiamo, infatti, solo quello che possiamo mantenere grazie anche ad uno staff di grande esperienza e competenza. Un’attenta e capillare politica di contatto diretto aiuta ad offrire un servizio più adeguato alle esigenze del singolo utente sia esso un privato cittadino, una impresa o un ente pubblico. Obiettivo finale di AEVV Energie, dunque, non è solo quello di offrire un servizio di qualità ma anche quello di semplificare la vita a tutti gli utenti. I nostri uffici clienti sono a Sondrio così come a Tirano, a Cepina di Valdisotto e da quest’anno anche a Nuova Olonio. Non ci avvaliamo di nessun call center. Le persone che parlano con gli utenti per un contratto sono le stesse che daranno risposte ai loro eventuali problemi.

