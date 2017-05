Venticinque anni di esperienza nel settore dei tappeti orientali hanno fatto di La Persia, negozio di via Fiume 2 a Sondrio, un vero punto di riferimento in città e in tutta la Valtellina. Kamran, il titolare, nel tempo ha venduto tappeti di grande valore e accumulato pezzi unici di straordinaria bellezza che oggi vende a prezzi super-scontati per effetto della liquidazione finale in vista della chiusura definitiva dell'attività: «Purtroppo – rivela – devo trasferirmi in Canada. Questo mi obbliga a chiudere il negozio vendendo i tappeti orientali, anche più pregiati della nostra collezione privata, a prezzi scontati fino al 70%. La chiusura definitiva è prevista il 27 maggio: in quest'ultima settimana allo sconto già applicato si aggiunge un ulteriore 10%: se dunque un prodotto è proposto al 50%, grazie a questa iniziativa il suo prezzo alla cassa sarà scontato del 60% e così via».

Questo è il momento giusto per fare un vero affare: «I nostri tappeti sono pregiati: moderni, vecchi, antichi e classici, sono tutti corredati da certificato di autenticità».

Kamran spiega che il capitale investito in un tappeto orientale pregiato non si deprezza: «Il valore di questi manufatti – precisa -è destinato a rivalutarsi nel tempo o, al più, a mantenersi inalterato. Oltre ad avere qualcosa di unico e pregiato in casa, è anche un modo per tutelare i propri soldi».

Al momento, da La Persia, sono ancora disponibili circa 700 pezzi: occasioni da non lasciarsi sfuggire di mano, per impreziosire la propria casa con qualcosa di unico e inimitabile.

Via Fiume 2 - Sondrio

Ultimo giorno il 27 maggio

Per Info

Tel. 0342 514484

Cell. 328 7469857

Cell. 349 2607312

