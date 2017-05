Un’azienda da sempre a portata di click. Stiamo parlando di Bellero, la prima realtà italiana a possedere un sistema ricercato e funzionale per l’organizzazione e la gestione dei propri clienti. Affidandosi all’attività sondriese sarà infatti possibile avere in tasca la situazione della propria azienda e del proprio cantiere: un’applicazione dedicata è disponibile per smartphone e tablet con tutti i documenti, le scadenze e altre informazioni utili per la gestione della sicurezza durante lo svolgimento delle attività. La parola chiave è proprio «sicurezza»: dal 2005 Bellero opera in questo campo gestendo centinaia di aziende e cantieri, sia pubblici che privati, lungo tutto il territorio nazionale. «La clinica della sicurezza» segue ciascuna realtà con professionalità e competenza in tutte le fasi di lavoro: sono realizzate proposte ad hoc, studiate caso per caso in base alle varie esigenze, consigliando il miglior percorso per ottemperare a tutti gli obblighi normativi vigenti.

Stiamo parlando di un partner professionale e certificato in materia di sicurezza, con un’esperienza ultradecennale.

I servizi proposti spaziano fra la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’organizzazione di corsi di formazione, dall’informazione e dalla formazione del personale all’assunzione dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, passando per lo svolgimento degli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in cantiere.

Bellero ha ottenuto la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per le seguenti attività: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori, erogazione di servizi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed assunzione di incarico di RSPP, progettazione ed erogazione di servizi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Inoltre grazie alla certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale (OHSAS 18001:2007) viene garantito un puntuale e adeguato controllo riguardo la sicurezza e la salute dei lavoratori, dell’azienda e dei cantieri, rispettando le norme in vigore.

L’attività di Sondrio è anche un centro di formazione accreditato e affiliato ad ANFOS (Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro): stiamo parlando dell’associazione italiana più importante per quanto riguarda la certificazione e il controllo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Tutti i corsi sono monitorati e certificati dall’ente, impegnato a verificare la coerenza e la conformità delle attività formative proposte.

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.bellero.it, la pagina Facebook «Bellero SRL», chiamare lo 0342.380900, scrivere a info@bellero.it, a info@pec.bellero.it oppure recarsi direttamente a Sondrio, vicolo Meneghini 14.

