E’ la responsabile Annalisa Vallia parlarci del Punto Enel Negozio Partner di Via Trieste 64/C.

Dopo l’inaugurazione avvenuta pochi giorni fa (con la partecipazione di Ivan Basso e Marino Bartoletti - ndr), quali novità saranno proposte nel vostro negozio?

«Sicuramente la nuovissima offerta GiustaxTe che sarà disponibile già dal 5 giugno 2017. Si tratta di un’offerta molto interessante che prevede per tutti i nuovi clienti lo sconto del 100% sulla componente energia e materia prima gas per tutto il primo mese di fornitura».

Ha parlato anche di gas? Quindi nel vostro negozio non gestite solo Energia Elettrica?

«Nel nostro nuovo Punto Enel Negozio Partner, oltre alle offerte “Luce” i clienti potranno scoprire le vantaggiose offerte gas per la propria abitazione o azienda: in un clima cordiale e professionale, accompagniamo i clienti nella scelta più vantaggiosa, tenendo conto delle diverse esigenze e dei profili di consumo di ogni singolo cliente.

La gamma dei servizi offerti va ben oltre la fornitura di gas. Infatti, accanto ai servizi tradizionali come l’attivazione di contratti luce e gas, la domiciliazione bancaria o postale delle fatture e le informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi i clienti potranno richiedere i servizi per la casa ENEL TUTTO OK, per avere sicurezza e tranquillità a portata di mano».

Ci spieghi meglio questi nuovi servizi.

«Certamente. Da oggi i clienti di Enel Energia possono dire addio alle spese impreviste per la riparazione degli impianti domestici. Le nuove offerte Tutto Ok garantiscono un servizio rapido e innovativo per la diagnosi e la manutenzione di caldaia e boiler a gas, impianto elettrico e climatizzatore.

La gamma Enel Tutto Ok propone 3 pacchetti di assistenza: Enel Tutto Ok Caldaia, Enel Tutto Ok Impianto e Enel Tutto Ok Clima. Le 3 offerte prevedono il pagamento di piccole rate mensili con addebito sulle fatture di luce o gas. Si tratta di servizi esclusivi garantiti da Enel che permettono ai clienti di poter contare tutti i giorni 24 ore su 24 su una squadra di tecnici specializzati pronti ad intervenire in caso di guasti.

ENEL TUTTO OK CALDAIA, ad esempio, è il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza qualificata per la caldaia e/o boiler a gas che permette al cliente di avere sempre una soluzione a portata di mano. Enel Tutto Ok Caldaia offre un’assistenza completa con il rilascio del “Bollino BLU” e del libretto di impianto obbligatorio.

Inoltre, le 3 offerte della gamma Tutto Ok prevedono uno sconto del 30% sulle prestazioni eseguite da artigiani qualificati della rete Europ Assistance: elettricista, idraulico, fabbro, falegname, tapparellista o vetraio. Un team di professionisti al servizio del cliente con tutta la garanzia di Enel Energia per un servizio facile, completo e immediato, attivo 24 ore su 24».

Per scoprire l’intera nuova gamma di servizi, non resta che farci visita al Punto Enel Negozio Partner di Sondrio in Via Trieste 64/C, dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

E per tutti i lettori che ci verranno a trovare entro il 17 giugno abbiamo riservato anche un simpatico omaggio.

Per informazioni: info@hellotecno.it

*dettagli dell’offerta disponibili su enelenegia.it

