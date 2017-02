Tutto pronto per l’apertura del nuovo Punto Enel di Sondrio prevista per lunedì 27 Febbraio. A fare gli onori di casa Pierangelo Visconti che - con l’apertura del Punto Enel Negozio Partner di Via Trieste 64/C - ha deciso di investire sul territorio valtellinese.

Pierangelo Visconti è un imprenditore locale attivo da 25 anni nel mondo dell’elettronica e ha rafforzato la collaborazione con Enel avviata 5 anni fa con l’apertura del primo Punto Enel Negozio Partner di Erba (CO).

Come è nata e come si è sviluppata la collaborazione con Enel?

«Da sempre puntiamo su professionalità, serietà e qualità nel rapporto con tutti i nostri clienti e i risultati ne sono la conferma. La nostra collaborazione con il mondo Enel inizia 5 anni fa con l’apertura del Punto Enel Negozio Partner nella cittadina di Erba, dove in poco tempo siamo diventanti un punto di riferimento conosciuto ed apprezzato. Il nostro obiettivo è creare lo stesso legame con i cittadini di Sondrio, offrendo un servizio di qualità a tutta la città e provincia».

Da dove è nata l’idea di aprire un negozio Enel a Sondrio?

«Conosco molto bene il territorio valtellinese e ho avuto modo nel corso degli anni di sviluppare un forte legame con l’area… possiamo dire che metà del mio cuore è valtellinese. Io sono di origine erbese mentre mia moglie, nonché mia socia, è originaria di Morbegno. Proprio da qui è partita l’idea di aprire un’attività anche a Sondrio. Quello che vogliamo è offrire un servizio di eccellenza mettendo a disposizione di cittadini e imprese tutta la nostra passione e professionalità».

Quali sono i servizi offerti all’interno del negozio di Via Trieste?

«Il nostro Punto Enel rappresenta un importante punto di riferimento sul territorio, attraverso il quale i cittadini hanno a disposizione un ampio ventaglio di proposte e opportunità di risparmio con il supporto di personale altamente qualificato. Tantissimi i servizi offerti: tra questi, l’attivazione di contratti luce e gas, informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini. Ma non solo: accanto ai servizi tradizionali, i consulenti saranno a disposizione dei clienti per consigliare le migliori soluzioni per l’efficienza energetica di abitazioni e imprese».

