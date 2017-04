Un punto comune e critico per tutti è rappresentato dalla difficoltà nel leggere la bolletta, derivante dal fatto che il sistema elettrico risulta complesso per sua stessa natura.

Una bolletta di energia elettrica, infatti, è il risultato di una sessantina di voci diverse che vengono chiamate comunemente «componenti»: la stragrande maggioranza sono voci «obbligate» che non dipendono dal venditore.

La forma della bolletta è definita da AEEGSI (l’Autorità nazionale per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico), comprese le voci di sintesi che troviamo in prima pagina e che riassumono le principali aree di costo.

Far chiarezza su questo aspetto pone le basi per una scelta più consapevole.

Tralasciando i tecnicismi, va detto che solo il 20/ 25% della somma totale che troviamo in bolletta è relativo al reale costo dell’energia.

Che cosa significa o può significare dunque «convenienza»?

In questo particolare momento storico altro non è che una parola abusata e priva di significato.

La convenienza reale può, infatti, tradursi concretamente in pochissimi euro spalmati sull’intero anno a fronte magari di un servizio clienti qualitativamente peggiore.

Chi promette risparmi del 40% non dice il vero, semplicemente perché non sono condizioni commercialmente sostenibili rispetto a quanto il mercato realmente consente in termini di prezzo dell’energia.

Perché, dunque, scegliere AEVV Energie?

Perché quello che scriviamo sul contratto lo manteniamo.

Sempre!

Perché i nostri prezzi sono tra i più bassi del mercato reale. Perché la nostra presenza sul territorio è da sempre la migliore garanzia di rispetto degli accordi e di correttezza nel lavoro.

Perché scegliere correttamente e consapevolmente non è immediato e soprattutto non è facile, ma AEVV Energie si prende con molto piacere l’onere e l’onore di guidare i propri utenti affinché non si smarriscano nella giungla di promesse e offerte.

Perché scegliendo AEVV Energie ci si affida a una società che opera in maniera corretta e trasparente, che sul territorio e per il territorio ha sempre messo la faccia.

Il nostro slogan «Da sempre vicino a te», si traduce quotidianamente nel nostro agire. Per questo oltre 30.000 Valtellinesi ci hanno già scelto, e non si sono sbagliati.

