Grandi novità per le Onoranze Funebri San Giovanni, sempre in servizio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno: l’attività di Morbegno si è trasferita nella nuova sede, si tratta di uno spostamento piccolo, sempre in via Damiani dal civico 4 al civico 8/10, ma di grande importanza, la struttura può contare ora su circa 200 metri quadrati dove si trovano l’ufficio, l’esposizione e due sale del commiato.

La sala del commiato è un luogo dove poter trasferire la salma del defunto prima del funerale. Un modo nuovo e appropriato per salutare il proprio caro in un luogo diverso e meglio attrezzato della propria abitazione privata o delle strutture sanitarie. È un ambiente riservato molto intimo studiato nei particolari per supportare le persone nel difficile momento del lutto.

È caratterizzata da un rispettoso silenzio per ospitare con discrezione il dolore di parenti, amici e conoscenti. Le sale dispongono di un ampio e confortevole atrio e l’accesso sorvegliato è consentito 24 ore su 24. «Questa importante novità - spiega Claudio Magni, titolare dell’azienda col nipote Gabriele Raschetti e figura di riferimento nel settore per Morbegno - ci è stato chiesto indirettamente dai nostri concittadini in questi anni e noi ascoltando i loro bisogni abbiamo sviluppato una serie di nuovi servizi tra cui il più importante appunto è la sala del commiato, una risposta alle necessità di Morbegno e tutta la comunità. Ma non solo - continua Claudio - da quest’anno saremo in grado di occuparci del disbrigo di pratiche che purtroppo gravano sui parenti successivamente al lutto, come per esempio le domande di successione, affiancati da uno studio tecnico e legale, e le disdette delle varie utenze (luce, gas, ecc.)». Rispetto, accoglienza e riservatezza per l’ultimo saluto ai propri cari, sono i concetti per il quale le Onoranze Funebri San Giovanni hanno realizzato la sala del commiato.

Per tutte le informazioni utili è possibile contattare le Onoranze Funebri San Giovanni al numero 0342.614759, Claudio al 349.2939800, Gabriele al 340.5821163, oppure consultare il sito www.ofsangiovanni.com o scrivere all’indirizzo mail ofsangiovanni@gmail.com.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale