Moiola Market e Azienda Agricola Sala Giovanni di Mese insieme per continuare a dare alla clientela l'opportunità di gustare solo il meglio della Valtellina e della Valchiavenna.

La nuova collaborazione nata tra le due aziende ha per oggetto il latte di alta qualità pastorizzato e omogeneizzato che Agricola Sala Giovanni produce quotidianamente. Un latte il cui apprezzamento è andato crescendo negli anni grazie anche alla sensibilità della clientela sempre più attenta e consapevole dell'importanza della qualità di ciò che si porta sulla tavola. Vista poi la crescente richiesta si è aggiunta la produzione di yogurt ed in alcuni periodi dell'anno anche di formaggi.

«Da sempre ho fatto con passione l'imprenditore agricolo gestendo la mia piccola azienda di mucche da latte – spiega il titolare - Alcuni anni fa ho deciso di realizzare un progetto che avevo in mente da tempo: quello di distribuire direttamente sul territorio della Valchiavenna, quindi a km 0, il latte prodotto in azienda. Dal 2010 nel caseificio il latte, di qualità superiore perché prodotto da bovine di razza bruna e certificato dal consorzio “disolabruna”, viene giornalmente pastorizzato, omogeneizzato, imbottigliato e stoccato nella cella frigorifera, pronto per la consegna».

E dove c'è un'eccellenza alimentare non può mancare Moiola Market che da sempre crede nelle aziende del territorio e ne promuove le eccelenze.

«Quando sono venuto a conoscenza del progetto di Giovanni Sala - spiega Paolo Moiola - ho subito creduto che sarebbe stato un prodotto adatto alle richieste dei miei clienti e l’ho fortemente voluto nel mio negozio. Abbiamo così instaurato una collaborazione molto fruttuosa per entrambi: il negozio offre un prodotto di qualità eccelsa (chi ha assaggiato il latte fresco del Sala sa che non sto esagerando), ad un prezzo che dire “popolare” è riduttivo, e il produttore trova in noi un partner affidabile e continuo per dare finalità alla sua filiera di produzione. In pochi mesi, il latte fresco del Sala è diventato il prodotto più venduto del negozio di Chiavenna: più del pane, della coca cola, dell’acqua minerale. Chiaro segnale che si sta lavorando nella direzione corretta: sia il produttore nel fornire uno standard di qualità elevata che il commerciante a concedere il giusto spazio al prodotto».

«Al di fuori del caso specifico - continua Moiola - la Moiola Market lavora con tantissimi produttori locali: giovani imprenditori, donne, artigiani che si impegnano quotidianamente, spesso con enormi sforzi finanziari e spesso non aiutati dalla troppa burocrazia, a fornire dei prodotti di eccellenza, che rispettano il territorio in cui vengono prodotti e le tradizioni tramandate dai nostri nonni. Questi coraggiosi creano posti di lavoro, generano reddito sano e benessere ed in questa ottica, mi piace pensare che diamo il nostro contributo, chiudendo il cerchio e dando loro visibilità commerciale mettendoli in comunicazione con il cliente finale. Da parte dei clienti, la scelta di acquistare un prodotto locale significa mantenere vivo il nostro territorio di montagna, salvaguardare le nostre tradizioni, dare la giusta ricompensa a chi si impegna tutti i giorni per portare sulla nostra tavola dei prodotti sani e rispettosi dell’ambiente e degli animali. Se poi questi prodotti sono anche buoni, tutto risulta più facile».

