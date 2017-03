Onoranze Funebri Peretti, a quasi un anno dalla ripresa dell’attività, apre la propria nuova sede a Morbegno: «All’occorrenza siamo a disposizione delle famiglie in via Stelvio 126, proprio di fronte al bar Total - afferma Giancarlo Peretti, ogni giorno al lavoro nell’impresa con il figlio Fernando e il genero Michele Baraiolo - Abbiamo compiuto questo ennesimo passo importante per essere sempre più vicini al territorio. Per noi poi, che siamo di Morbegno, questa nuova apertura coincide con l’atteso “ritorno a casa”».

Naturalmente, come già a Talamona, Onoranze Funebri Peretti proseguirà anche nella propria città di origine a lavorare con la stessa professionalità, discrezione e umanità che la contraddistinguono da sempre: «Il nostro claim è “Il giusto riconoscimento alla grandezza di una vita”: il nostro obiettivo per ogni servizio è infatti quello di offrire alle famiglie la possibilità di ricordare il proprio caro nel migliore dei modi rendendo meno doloroso il momento del distacco. Questo impegno ci ha permesso di conquistare la fiducia di tante persone sul territorio creando intorno al nome della nostra impresa un clima molto positivo. Ringraziamo chi si è rivolto a noi e ci impegniamo con energia e passione per proseguire la nostra attività nel solco della continuità con quanto fatto fino a oggi».

Operativa 24 ore su 24, Onoranze Funebri Peretti può essere contattata ai numeri di telefono 333.4107233 (Fernando), 366.2054444 (Giancarlo), 338.9262695 (Michele).

