Sorge davanti alla Colmen di Dazio, la storica residenza dei Conti Paravicini che oggi ospita il Ristorante Pizzeria Coppa.

La struttura, edificata nel 1790, è stata integralmente mantenuta e rappresenta oggi un rinomato punto di ristoro per tutta la valle che oltre ad offrire i tradizionali tipici piatti valtellinesi si caratterizza per un’accattivante offerta di piatti di pesce e di un’ottima pizza. Per iniziare, se si vuole mangiare la pizza, c’è la possibilità di scegliere tra due diversi impasti: quello classico più sottile e quello napoletano con il tipico cornicione alto e fragrante. Oltre agli ingredienti classici, nel menù figurano anche dieci pizze gourmet, tra le quali citiamo la pizza con salsiccia e friarielli e la pizza con il 100% di mozzarella di bufala campana Dop. Proprio queste particolarità e l’utilizzo di prodotti agroalimentari certificati e di alta qualità hanno permesso al Ristorante Pizzeria Coppa di essere segnalato da Slow Food nel proprio volume interamente dedicato alla pizza, tra le migliori 386 pizzerie d’Italia, le migliori 31 in Lombardia ed unica in Valtellina. Questa pizzeria, infatti, attira ormai una fascia di clientela che va da Colico a Tirano, da Chiavenna a Sondrio, coprendo l’intera bassa valle. C’è molta varietà anche per quanto riguarda i piatti del ristorante: si possono degustare delizie di carne, pesce, formaggi e specialità tipiche valtellinesi. Inoltre, tutti i fine settimana vengono proposti dei menù a tema sempre diversi; anche lo stesso menù alla carta cambia ogni 3 mesi, in modo da proporre prodotti stagionali e piatti sempre nuovi. Inoltre, tutti i giovedì il ristorante realizza delle serate di degustazione dedicate a vari prodotti tra i quali carni estere di alta qualità, formaggi francesi, vini, birre, specialità di pesce, ecc. Le varietà di birre e di vini offerti non sono da sottovalutare. È da apprezzare la scelta di avere in carta la birra Pintalpina, prodotta da un birrificio artigianale e sociale di Chiuro. Ci sono inoltre tante altre birre artigianali. A queste birre italiane, vanno aggiunte altre produzioni artigianali di produzione estera. Ampio spazio è dedicato ai vini. Nella lista compaiono circa 60 etichette provenienti da tutta Italia e non solo, con particolare attenzione alle produzioni provenienti dalle cantine valtellinesi. E mentre in inverno le due sale interne riscaldate dal caminetto della sala principale ospitano circa 70 persone, in estate i posti a sedere raddoppiano. All’esterno infatti c’è una spaziosa terrazza che, grazie all’aria fresca che vi si può respirare in estate, fa sì che questo sia il posto maggiormente ambito dai clienti.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale