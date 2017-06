“Evitare l’abbandono in spazi aperti di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana; evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Pierluigi Morelli - procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta o alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; provvedere al taglio periodico dell’erba. Il Comune comunque prevede di intervenire nelle aree pubbliche più sensibili quindi in prossimità di asili, scuole ecc., trattando l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche”.

