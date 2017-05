L'attività di Univale Onlus è rivolta a tutti i pazienti oncologici della provincia di Sondrio. A tal fine organizza eventi per raccogliere fondi per finanziare i suoi servizi. Proprio per questo assumono sempre una particolare importanza le iniziative, come la prossima, in calendario sabato 6 maggio a Mossini. Partecipando alla “cena di primavera”, con inizio alle ore 19.30 presso la sala parrocchiale dell'oratorio della frazione di Sondrio, in via S. Carlo 63/a, si raccoglieranno infatti dei fondi il cui ricavato andrà a favore dei malati. E’ richiesta la prenotazione entro mercoledì 3 maggio allo 0342211343 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12), oppure mandando un messaggio al 3463763072 o scrivendo a onlus@univale.it.

