Il 31 maggio, ormai già ?n dal 1987, si celebra la giornata Mondiale Senza Tabacco indet-ta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per sensibilizzare, ancora una volta, l’opinione pubblica rispetto ai danni causati dal tabagismo. Anche quest’anno l’Ats della Montagna, in collaborazione con l’Asst Valtellina e Alto Lario celebra la Giornata mondiale Senza Tabacco allestendo dei corner con la presenza di operatori sanitari per l’informazione e la distribuzione di materiale informativo. A Sondrio il 31 maggio, dalle 8.30 alle 13, sarà allestito, in piazzale Bertacchi a Sondrio, un gazebo presso il quale sarà presente personale sanitario formato all'attività di Counselling per promuovere la disassuefazione, allo scopo di fornire indicazioni ai soggetti fumatori, proponendo contemporaneamente test per misurare la dipendenza dalla nicotina e la misurazione del monossido di carbonio e fornire indicazioni per l’accesso all’ambulatorio per la disassuefazione.

