Si è svolta ieri l’assemblea annuale di Anteas Sondrio in cui è stata approvata una linea di continuità con il passato. “L’Associazione ha compiuto i 20 anni ed è composta da 150 volontari e 70 sostenitori; i nostri volontari hanno donato 12.534 ore di volontariato percorrendo 104.902 chilometri per l’accompagnamento dei malati oncologici, visite specialistiche e consegna pasti” spiega il presidente Danila Barri. “Le uscite dei nostri due cori nelle residenze assistenziali sono state 142. Sono due le scuole aperte per la terza età: quella di Morbegno con 240 partecipanti e quella di Chiavenna con 355 partecipanti”. Nel 2016 Anteas ha partecipato al progetto Regionale dell’Assessorato Cultura Istruzione “i nonni raccontano” in collaborazione con una scuola primaria di Sondrio: l’iniziativa ha visto anziani valtellinesi raccontare ed interpretare storie per bambini.

