Otto ambulatori verranno allestiti questo mese nelle sedi vaccinali di Livigno, Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Dongo e Menaggio, per far fronte alle numerose richieste di vaccinazione antimeningococco. Il primo ambulatorio è già partito ieri a Bormio, in linea con le indicazioni di Regione Lombardia che fissava al 15 febbraio la data di avvio del servizio in co-pagamento, dopodiché, altri ne verranno via via allestiti sull’intero territorio di Asst ValtLario. Resta attivo il numero dedicato 0342.555423, contattabile nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e mercoledì, dalle 14 alle 16. Quanto al costo del vaccino per il cittadino è pari al prezzo d’acquisto sostenuto da Regione Lombardia senza ulteriore ricarico, salvo il corrispettivo della somministrazione.

