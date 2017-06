«Ringrazio Massimiliano Romeo che, pur svolgendo un importante incarico in Consiglio regionale, ha accettato il ruolo di commissario della Lega Nord della provincia di Sondrio. La sua sensibilità politica e la sua esperienza gli consentiranno di guidare la sezione provinciale nel miglior modo possibile. Mi sono già confrontato con Romeo e mi sono messo a disposizione. Saluto l’uscente Christian Borromini, atteso da nuovi impegni, e lo ringrazio per il lavoro svolto in questi anni». Così il senatore Jonny Crosio all’indomani dell’ufficializzazione delle dimissioni di Borromini da segretario provinciale della Lega Nord e della contestuale nomina di Romeo, attuale capogruppo del movimento in Consiglio regionale, quale commissario da parte del segretario nazionale Paolo Grimoldi.

