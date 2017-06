Sono appena state completate e installate due postazioni per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Il documento, che è rilasciato ai cittadini residenti a Sondrio in formato tessera bancomat, è provvisto di microchip contacless e contiene anche il codice fiscale della persona. Il costo per il rilascio è: di euro 22,20 per la Carta d'Identità Elettronica; di euro 5,42 per la carta d'identità cartacea nei soli casi di urgenza.

