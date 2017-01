“Elezioni subito: questo continueremo a ripetere finché non ci ascolteranno. I cittadini sono con noi e noi per i cittadini stiamo combattendo per ottenere ciò che loro vogliono. Non si può calpestare la volontà popolare, è ora di finirla, non vogliamo più essere presi in giro”. L’appello sulle elezioni già questa tornata arriva anche da Christian Borromini, segretario provinciale di Lega Nord. E afferma: “Lo diciamo dal 5 dicembre: vogliamo votare subito e la gente è dalla nostra parte. A che serve un governo che non risolve i gravissimi problemi che abbiamo, l’immigrazione, la disoccupazione, e che non è in grado di garantire la sicurezza dei suoi cittadini? Siamo invasi dai profughi, che manteniamo con i nostri soldi, attaccati da delinquenti che rubano nelle case, feriscono e uccidono se scoperti: che ce ne facciamo di un governo che non ci tutela? Dobbiamo votare per cambiare le cose”.I cittadini vogliono le elezioni subito e lo hanno dimostrato votando in massa il ‘no’ al referendum, secondo il segretario: “Ora che la legge c’è non si può più aspettare, sarebbe un insulto per i cittadini che hanno il diritto di scegliere da chi vogliono essere governati. A Roma pensano che dopo così tanti governi illegittimi gli elettori si siano abituati: non è così e l’hanno urlato al referendum”.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Sondrio - Centro Valle"

Edizione digitale