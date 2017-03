Contro uno Stato che non protegge i suoi cittadini, contro una legge che non li tutela, la Lega ha organizzato per il 25 aprile, a Verona, una grande manifestazione per promuovere una delle sue battaglie più sentite. Al grido “La difesa è sempre legittima”, con il segretario federale Matteo Salvini, gli altri esponenti del partito, i parlamentari e gli amministratori pubblici ci saranno i militanti, provenienti da diverse regioni italiane. Anche la segreteria provinciale della Lega Nord di Sondrio organizzerà un pullman per la trasferta dei propri tesserati e dei simpatizzanti che vogliono difendere il diritto alla sicurezza nella propria abitazione. Tutti gli interessati possono rivolgersi al responsabile organizzativo Luca Zambon (345 4123290). La Lega Nord sta dalla parte degli ‘italiani perbene, sicuri e liberi dai delinquenti’, si legge sul manifesto che promuove l’evento del 25 aprile, e vuole dimostrarlo a tutti.«Questa è una battaglia di principio in difesa dei diritti dei cittadini - sottolinea il segretario provinciale Christian Borromini -, perché in casa nostra pretendiamo la massima sicurezza e la certezza che potremo difenderci da chiunque minacci noi e i nostri familiari. È vergognoso che uno Stato stia dalla parte dei delinquenti che entrano nelle case per rubare mettendo in pericolo la vita delle persone che vi abitano: abbiamo il diritto di difenderci. Condannati per essersi difesi o per aver difeso i nostri familiari: è un abuso che non possiamo più tollerare. Questa è una battaglia della Lega Nord ma dovrebbe essere di tutti, perché tutti siamo minacciati, a tutti potrebbe succedere un fatto analogo a quello del ristoratore di Lodi. Il Governo deve dare delle risposte, se non lo farà ci ribelleremo. A Verona saremo in tanti, anche dalla provincia di Sondrio, militanti e simpatizzanti».

