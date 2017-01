Il viaggio nelle stazioni ferroviarie di Milano e del suo hinterland inizia giovedì 26 gennaio dalla centralissima Cadorna, dove i viaggiatori scopriranno che: ‘In Valtellina lo fanno tutti i giorni… Il formaggio naturalmente!’. Il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto ha promosso una campagna social e mediatica, completata da un ricettario. Un prodotto da acquistare sempre e da gustare da solo, come ingrediente dei piatti della tradizione valtellinese o nelle nuove creazioni suggerite dallo chef Andrea Mainardi, volto di Rai Uno e di Fox Life e da oggi anche testimonial d’eccezione del Valtellina Casera Dop.«La concorrenza sul mercato, la volontà di allargare il consumo di un formaggio già molto apprezzato, la necessità di sostenere il settore lattiero-caseario provinciale ci ha convinti a promuovere un’azione che si svilupperà durante tutto il 2017 - spiega il presidente del consorzio Vincenzo Cornaggia – L’auspicio è che il Valtellina Casera, da tutti riconosciuto per la bontà, la genuinità e la tipicità, vera espressione del nostro territorio, si conquisti un posto sulla tavola dei consumatori tutti i giorni». Lo stand verrà allestito nell’atrio della stazione Cadorna, di fronte al binario 7, nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, dalle 11 alle 17 il primo giorno (con la partecipazione di Mainardi dalle 17 alle 19), dalle 10 alle 19 il secondo: in programma degustazioni gratuite di Valtellina Casera Dop e di piatti della tradizione e show cooking con lo chef Alessandro Bianucci dell’Istituto professionale Galdus di Milano. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con Exomedia e Ferrovie Nord Milano. Dopo Cadorna toccherà ad altre stazioni, Lambrate, Rogoredo, Bovisa, Porta Genova, Repubblica, Certosa e Garibaldi: sui grandi schermi posizionati proprio accanto ad arrivi e partenze scorreranno i video realizzati con Mainardi. Alla stazione Cadorna anche Charlie Gnocchi di ‘Striscia la Notizia’ coinvolgerà i viaggiatori in simpatici sketch legati allo slogan ‘In Valtellina lo fanno tutti i giorni…’. Una promozione che non si ferma qui e toccherà anche centri commerciali e televisione con spot di 15 secondi durante ‘La prova del cuoco’, su Rai Uno, nella programmazione tematica di Sky dedicata alla cucina e durante due puntate di ‘Masterchef’.

