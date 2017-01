“Migliorare l’attrattività economica delle aree della Lombardia (confinanti con la Svizzera) che risultano più penalizzate da delocalizzazione, crisi e concorrenza attraverso l’istituzione delle Zes, le zone economiche speciali. Per tre anni la richiesta è stata snobbata dal governo Renzi, ma ora Gentiloni dovrà ascoltarci”. Il senatore Jonny Crosio riassume il senso dell’iniziativa presentata a Palazzo Madama perché il disegno di legge presentato nel 2013 alla Camera e al Senato per l’istituzione di una zona franca nelle province di Como, Sondrio e Varese venga discusso in Parlamento dando voce a un’esigenza manifestata dal territorio. Per il senatore valtellinese, d’accordo con il governatore lombardo Roberto Maroni, infatti: «C’è il rischio di disperdere quel patrimonio di eccellenze rappresentato dalle piccole e medie imprese lombarde. La zona franca della nostra proposta di legge prevederebbe l’applicazione di un particolare regime di esenzione doganale e agevolazioni fiscali che permetterebbero all’economia dei territori di confine di ripartire”.

