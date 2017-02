Confindustria Lecco e Sondrio, in collaborazione con Conai, organizza il seminario tecnico dal titolo “Il contributo ambientale Conai”, in calendario per giovedì 23 febbraio alle 10 presso la sede lecchese dell’Associazione in collegamento streaming con quella di Sondrio. I temi all’ordine del giorno dell’appuntamento, riservato alle imprese associate, sono il Sistema Conai, la Guida al contributo ambientale Conai con i principali adempimenti e le novità per il 2017, la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica. E saranno trattati dagli ospiti: Massimiliano Polizzi, Andrea Barison e Rino Ceft.

