Ieri l’ultimo dei quattro laboratori in azienda dopo gli undici incontri programmati: 83 adesioni per 30 ore di formazione. Oltre settanta iscrizioni alla vigilia che sono salite a 83 con l’inizio degli incontri: la quarta edizione del Corso di formazione per i docenti degli istituti superiori di Valtellina e Valchiavenna ha registrato il record di partecipanti. Organizzato dalla Società di Sviluppo Locale nell’ambito del progetto ‘Capitale umano-Orientamento permanente’, promosso dalla Provincia in collaborazione con Ufficio scolastico provinciale, Camera di Commercio, associazioni di categoria, ordini professionali, Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e Agenzie per il lavoro, il percorso formativo, iniziato nel gennaio scorso, si è concluso ieri con il laboratorio su sanità e cura della persona che si è tenuto nell’aula magna dell’Asst Valtellina e Alto Lario, a Sondrio. Tredici gli istituti superiori rappresentanti, dai licei ai professionali passando per i tecnici, da Bormio a Chiavenna.

