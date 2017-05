Un evento, il primo giugno, a partire dalle ore 9, al Sacro Monte di Varese che vedrà i Pensionati Coldiretti riflettere sul loro ruolo nella scoietà. Si salire al Sacro Monte e alle 11 verrà celebrata la Messa al Santuario di Santa Maria al Monte. “I pensionati Coldiretti sono fra quelli più coinvolti nella vita in famiglia – spiega Franca Sertore, coltivatrice di mele a Sondrio, in Valtellina – Fa parte del nostro dna collaborare a casa o in azienda per trasmettere l’esperienza di una vita a figli e nipoti: un’esperienza fondamentale nel campo agricolo. Questa giornata al Sacro Monte di Varese sarà un’importante occasione per ritrovarsi a discutere del tema famiglia: abbiamo ancora tanto da dare e insegnare, siamo ancora una presenza attiva nella società”.

