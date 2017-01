Il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina e la Banca Popolare di Sondrio hanno presentato le possibilità di finanziamento legate ai Contratti di Filiera e di Distretto. L’accordo si dovrà sviluppare nell’ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche e può essere articolato in diverse tipologie di interventi in relazione all’attività svolta dai possibili beneficiari, come ha spiegato il Presidente del Distretto, Franco Moro. I beneficiari della misura potranno godere di sostegno economico per qualsiasi modifica o incremento della propria struttura.

