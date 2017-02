L’Italia è tra le quattro nazioni richiamate dalla Commissione Europea per l’inadempimento delle norme comunitarie relative ai tempi di pagamento, sia da parte della Pubblica Amministrazione, sia nelle transazioni B2B. In particolare, il nostro Paese avrà due mesi di tempo per comunicare a Bruxelles i provvedimenti adottati per evitare un ulteriore aggravamento delle procedure di infrazione, dopodiché il Collegio dei Commissari potrà decidere di ricorrere alla Corte di Giustizia dell’Ue. “Già da tempo abbiamo lanciato, inascoltati, questo allarme presentando anche una proposta emendativa all’ultima Legge di Bilancio – ha ricordato il Presidente di Api Sondrio, Piero Dell’Oca – Il mancato rispetto della normativa europea che prevede tempi certi nei pagamenti provoca un grave squilibrio finanziario che subiscono soprattutto le Pmi, dovendo combattere ogni giorno crisi di liquidità e di cassa. L’Italia impiega 131 giorni, a fronte dei 60 degli altri Stati, per pagare i propri fornitori”. E aggiunge: “Una maggiore puntualità nei pagamenti preserverebbe la competitività delle nostre imprese. Ridurre il fenomeno dei mancati pagamenti genererebbe un riverbero positivo anche per lo Stato, che vedrebbe diminuire i mancati pagamenti dell’Iva da parte delle imprese. Infine, la presenza di una norma di questo tipo incentiverebbe le società estere a investire in Italia poiché fornirebbe un perimetro rafforzato di certezze sugli incassi”.

