Nuovi corsi di lingua grazie ad Api Sondrio da seguire dove e quando vuoi dal titolo “e-learning”. I corsi, disponibili per gli idiomi inglese, francese, tedesco, spagnolo ed italiano per stranieri, sono fruibili accedendo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche da dispositivi mobile, a una piattaforma online semplice ed intuitiva. Oltre alle lezioni vere e proprie di grammatica, lessico, pronuncia e ai laboratori di business skills, è possibile prenotare sessioni di conversazione telefonica o via Skype con insegnanti madrelingua (selezionabili anche in base alla varietà di accento) che vantano numerosi anni di esperienza professionale e che struttureranno le lezioni in base alla professione e al settore di attività dell’allievo.

