Ha preso il via la competizione “Management game: è iniziata la sfida” che coinvolge, nella prima fase, 81 squadre di 6 Istituti superiori del territorio di Lecco e Sondrio. L’iniziativa è proposta sul territorio dai Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio e promossa dal Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, per concorrere alla diffusione della cultura d’impresa tra gli studenti. Il Management Game, la cui adesione è riservata alle classi quarte, chiama gli studenti a calarsi nel ruolo di manager replicando in tutti i suoi aspetti la gestione di un’impresa - nel caso specifico di un’azienda del settore farmaceutico - che produce e commercializza i propri manufatti su più aree e più mercati, sperimentando un primo approccio con il mondo del lavoro e delle aziende. Il tutto tramite una simulazione. Ad esprimere piena soddisfazione per lancio dell’iniziativa il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Lecco e Sondrio, Giavomo Riva.

