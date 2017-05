Per l’edizione del centenario del giro d’Italia, la Latteria Sociale Valtellina non ha voluto mancare l’appuntamento salendo sull’automezzo allestito dalla Regione Lombardia per promuovere le sue eccellenze. Un truck uguale a quelli che percorrono veloci le autostrade americane precede di un giorno i corridori nelle località sede di arrivo di tappa per trasformarsi in un salottino e offrire al pubblico di appassionati eccellenze enogastronomiche lombarde. Tra queste, il Valtellina Casera della Latteria Sociale Valtellina: la più importante realtà lattiero-casearia della provincia di Sondrio è partner ufficiale del Giro d’Italia. Una straordinaria vetrina per il Valtellina Casera che verrà offerto in degustazione e utilizzato quale ingrediente dei nostri piatti tipici che saranno protagonisti dei momenti dedicati allo showcooking.

