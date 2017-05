Valtellina Turismo ha organizzato per giovedì 18 maggio a Sondrio, in Camera di Commercio, si terrà la quarta tappa di #inLombard1a, un progetto di formazione B2B dedicato agli operatori turistici lombardi. La giornata, in questo caso rivolta agli imprenditori valtellinesi del settore turistico, fornisce strumenti concreti e innovativi, e offre un’opportunità di approfondimento sulle migliori modalità di accoglienza turistica e in tema di digitalizzazione. In occasione della giornata del 18 maggio sarà possibile partecipare a diversi workshop, che spazieranno dall’accoglienza al marketing emozionale.

